Следственный департамент Службы государственного инспектора начала расследовать факт возможного бесчеловечного обращения с третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отбывающего наказание в тюрьме №12 в Рустави Саакашвили доставили в глданскую тюремную больницу №18 в Тбилиси накануне. Его личный врач, адвокаты и соратники настаивали на переводе объявившего 40 дней назад голодовку экс-президента в гражданскую многопрофильную клинику, против чего выступали власти.

Как отмечают в Службе госинспектора, следствие началось на основе обращения аппарата Народного защитника, а также информации, распространенной в социальной сети и СМИ, согласно которой Саакашвили был переведен в тюремную больницу обманным путем вопреки его воле.

Служба госинспектора уже связалась с адвокатами экс-президента с целью опроса Саакашвили, после чего будут проведены необходимые следственные и процессуальные действия, в том числе медицинская экспертиза.

Служба госинспектора уже обратилась к Специальной пенитенциарной службе с требование архивации видеозаписей передвижения Саакашвили 8 ноября, в том числе транспортировки из руставской тюрьмы №12 в глданскую тюремную больницу №18, которые намерена получить по решению суда.

Накануне с Саакашвили встретилась Народный защитник Грузии Нино Ломджария. При личной встречи с омбудсменом Саакашвили сообщил, что он не знал о своем переводе в 18-е учреждение. Ему сказали, что по решению консилиума его переводят в мультифункциональную гражданскую клинику, на что он согласился.

Кроме того, представители омбудсмена в тюрьме №12 не смогли найти ни одного документа об информировании Саакашвили о его переводе в тюремную больницу №18 или о его согласии на это.