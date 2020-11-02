В Грузии прошедшие в парламент оппозиционные партии отказались от мандатов

Оппозиционный блок «Единое национальное движение — Сила в единстве», прошедший в парламент Грузии по итогам выборов, отказался входить в парламент. Об этом сообщил один из лидеров партии Ника Мелия, передает грузинский «Первый канал».

«Мы приняли решение, как и другие оппозиционные политические партии, не входить в парламент, который не имеет ничего общего с политикой», — заявил он. Мелия заявил, что оппозиция требует проведения новых выборов.