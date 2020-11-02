В Грузии прошедшие в парламент оппозиционные партии отказались от мандатов

Оппозиционный блок «Единое национальное движение — Сила в единстве», прошедший в парламент Грузии по итогам выборов, отказался входить в парламент. Об этом сообщил один из лидеров партии Ника Мелия, передает грузинский «Первый канал».
«Мы приняли решение, как и другие оппозиционные политические партии, не входить в парламент, который не имеет ничего общего с политикой», — заявил он. Мелия заявил, что оппозиция требует проведения новых выборов.
О бойкоте парламента ранее заявили партии «Гирчи», «Лело для Грузии», «Европейская Грузия». Также войти в парламент нового созыва отказались Лейбористская партия, блок «Стратегия Агмашенебели» и «Граждане», передает «Sputnik — Грузия».
Таким образом, занять депутатские кресла отказались всего семь партий. Оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября выборов и обещает шествие в поддержку нового голосования.
Парламентские выборы прошли в стране 31 октября. За 150 депутатских мандатов боролись 48 партий и два оппозиционных блока. По итогам обработки 100% голосов в выборах больше других набрала правящая партия «Грузинская мечта» — 48%.
«Единое национальное движение — Сила в единстве» экс-президента Михаила Саакашвили заняла второе место, набрав 27,12% голосов. Всего в парламент прошли семь партий и два блока.