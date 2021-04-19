В Грузии оппозиция подписала соглашение по выходу из кризиса

Представители оппозиционных партий Грузии подписали соглашение, предложенное президентом Евросовета, для урегулирования политического кризиса в стране, сообщает «Спутник-Грузия».

Подписи под документом поставили Вахо Мегрелишвили (партия «Гирчи»), Алеко Элисашвили («Граждане»), Хатуна Самнидзе (Республиканская партия), Зураб Джапаридзе («Гирчи»), Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе («Лело»), Георгий Вашадзе («Стратегия Агмашенебели»). Кроме того, бывший лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе и член «Единого нацдвижения» Саломе Самадашвили подписали соглашение индивидуально.

Новая версия документа, подготовленная при медиации главы Евросовета Шарля Мишеля, также как его предыдущий вариант, состоит из пяти пунктов. Однако в двух из них появились существенные коррективы – появились условия проведения досрочных выборов, а также освобождения людей, именуемых политзаключенными.

Первое – досрочные парламентские выборы в Грузии будут назначены в 2022 году в случае, если в октябре 2021 года на выборах в органы местного самоуправления партия «Грузинская мечта» получит менее 43% голосов по пропорциональной системе.

Ранее, подписав предыдущую версию документа в одностороннем порядке, правящая партия приняла решение сохранить условие, что в случае, если поддержка власти будет менее 40%, то она окажется в меньшинстве.

И второе – в течение одной недели после подписания соглашения, представленная в парламенте партия должна инициировать в парламенте закон об амнистии, который коснется всех нарушений и задержаний, связанных с протестами 19-21 июня 2019 года.