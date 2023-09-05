Депутаты парламента Грузии не поддержали в первом чтении законопроект о переносе в стране Дня Победы в Великую Отечественную войну с 9 на 8 мая, сообщает Грузия Онлайн.

Внесение изменений в Трудовой кодекс поддержали 20 депутатов, 4 высказались против.

Оппозиционный депутат Теона Акубардия, автор законопроекта, обосновала инициативу тем, что следует отмечать День Победы над фашистской Германией в один день с Европой, а не Российской Федерацией. По ее словам, предлагаемый законопроект не запрещает ветеранам войны и другим лицам отмечать праздник 9 мая, однако официальный выходной день должен быть 8 мая.

Депутаты от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» раскритиковали законопроект и предположили, что он может привести к расколу общества. Также парламентарии отметили, что сейчас абсурдно обсуждать то, в какой конкретно час был подписан пакт о капитуляции Германии.

В июне этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы на 8 мая.