Массовая вакцинация от коронавируса стартует в Грузии пятого июля, сообщает Sputnik Грузия.

Все медицинские учреждения, включенные в программу вакцинации, с утра начали прием пациентов.

Грузия 2 июля получила миллион доз китайских вакцин против коронавируса Sinopharm и Sinovac. Через месяц дополнительно поступит еще по 500 тысяч доз этих препаратов. В планах властей вакцинировать по 20-25 тысяч человек в день.

В июле должна поступить также и вакцина Pfizer. Таким образом, до конца года страна будет иметь до четырех миллионов доз вакцин против коронавируса.

Для процесса вакцинации в Грузии мобилизовано до 350 медицинских бригад.

«С целью обеспечения географической доступности министерство здравоохранения уже разработало схему распределения вакцин по всей стране», — заявили в ведомстве.

По данным Национального центра по контролю заболеваний, работа портала бронирования вакцинации, который отключился третьего июля из-за кибератаки, восстановлена.

По состоянию на 19:00 четвертого июля, на портале было зарегистрировано до 14 тысяч бронирований желающих привиться вакциной «Синофарм».