В Грузии 4 472 новых случая заражения коронавирусом за сутки

В Грузии за сутки коронавирус обнаружен еще у 4 472 человек, 4 058 выздоровели, 34 пациента умерли. Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится на специальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, число заразившихся вирусной инфекцией COVID-19 в соседней стране достигло 127 942, из них 106 328 человек вылечились, 1 195 человек скончались.

В настоящее время на карантине находятся 2 076, на стационарном контроле — 6 286 человек. В специальных отелях проходят лечение 3 844 бессимптомных больных.