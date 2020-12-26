В Грузии 1 784 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Грузии было подтверждено 1 784 новых случая заражения коронавирусом, 4 119 человек выздоровели, 39 пациентов скончались. Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится на специальном официальном сайте правительства Грузии.

До настоящего времени в соседней стране COVID-19 заразились 220 508 человек. Из них 200 339 выздоровели, 2 352 умерли.

В карантинных зонах содержатся 396 человек, на стационарном контроле — 5 701 человек. 1 464 бессимптомных больных помещены в специальные отели