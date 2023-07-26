В Греции масштабные пожары на острове Родос, в районах Каристос на Эвбее и Ахайа на Пелопоннесе, назвали «адом». Об этом сообщило греческое общественное телевидение ERT.

Возгорание не удается локализовать уже девятый день подряд.

«Минувшая ночь была адской, поскольку действовали только наземные силы. Картины в селении Геннадион (Геннади) были ужасающими», — рассказал корреспондент телеканала.

По его словам, пожарным помогают бороться с огнем добровольцы, но в среду утром все равно зафиксировали ухудшение ситуации. По данным телеканала, сейчас фронт огня находится между Геннади и деревней Вати. Новый очаг возгорания возник в районе селения Малона, огонь распространяется в сторону Архангелоса.