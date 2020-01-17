В Государственной дорожной полиции Азербайджана произведены новые назначения

В органах внутренних дел произведены новые кадровые назначения.
Приказ в связи с этим подписал министр внутренних дел Вилаят Эйвазов.
Согласно приказу, начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции, полковник-лейтенант полиции Руфат Гулиев освобожден от занимаемой должности.
Другим приказом министра он назначен на должность начальника Управления кадров.
Начальник отдела дорожно-патрульной службы Главного управления государственной дорожной полиции Кямран Алиев возвращен на прежнюю должность.
Он назначен начальником отдела по связям с общественностью Главного управления.
К.Алиев подтвердил Report данный факт.
Первым информацию распространил сайт avtosfer.az.