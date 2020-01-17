В Государственной дорожной полиции Азербайджана произведены новые назначения

В органах внутренних дел произведены новые кадровые назначения.

Приказ в связи с этим подписал министр внутренних дел Вилаят Эйвазов.

Согласно приказу, начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции, полковник-лейтенант полиции Руфат Гулиев освобожден от занимаемой должности.

Другим приказом министра он назначен на должность начальника Управления кадров.

Начальник отдела дорожно-патрульной службы Главного управления государственной дорожной полиции Кямран Алиев возвращен на прежнюю должность.

Он назначен начальником отдела по связям с общественностью Главного управления.

К.Алиев подтвердил Report данный факт.

Первым информацию распространил сайт avtosfer.az.

| 2020-01-17T20:53:11+00:00 17 января 2020, 23:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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