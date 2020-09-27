В Госдуме прокомментировали слова Пашиняна о независимости Карабаха

Делать заявления о возможности признания Нагорного Карабаха во время конфликта опрометчиво, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в повестке властей Армении есть вопрос признания независимости Карабаха, необходимо очень серьезно рассмотреть этот вопрос, провести общественные обсуждения.

Водолацкий отметил, что для того, чтобы Армения признала Карабах, Ереван и Баку при посредничестве РФ должны сесть за стол переговоров и урегулировать все вопросы по территориальному спору, чтобы даже при условии признания республики ни у кого больше не было возможности провоцировать вооруженные конфликты.