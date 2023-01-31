В Госдуме РФ выдвинули идею присвоить украинской поэтессе Лесе Украинке статус иноагента, а также снести все ее памятники.

Такую инициативу озвучил российский депутат Андрей Гурулев в интервью местным СМИ. Он раскритиковал возложение цветов и детских игрушек к памятнику поэтессы на Украинском бульваре, где чествуют память о погибших в ракетном теракте в Днепре.

«Это настоящий иноагент. Родилась и жила в Российской Империи, а относилась к России, скажем прямо, плохо. В законе же нигде не говориться, что иноагент обязательно должен быть живым?», — сказал он.

По мнению нардепа, в Российской Федерации есть много своих «орлов», которыми можно заменить памятник поэтессы. «Вон, сколько у нас классных ребят у Пригожина и Кадырова. Орлы! Можно сделать памятник кому-то, кто особо отличился, скажем, в Соледаре. А можно вообще композицию: Пригожин и несколько его бойцов… Главное – полет патриотической фантазии», — подытожил он.

Памятник Леси Украинки установили в Москве в 2006 году в рамках мероприятий, посвященных Дню города на Украинском бульваре. Памятник представляет собой высокую бронзовую скульптуру поэтессы. (УНИАН)