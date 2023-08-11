Наказание за «русофобию», критику власти и действий армии нужно ужесточить, заявил член оборонного комитета Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. По его словам, предложения об ужесточении законодательства могут поступить в Думу, и их рассмотрят.

«Чтобы победить на фронте, надо победить врагов внутри нашей страны. Все те, кто призывают к межнациональное розни, бунтам и тому подобное, должно крайне жестко пресекаться», — заявил Гурулев.

Он добавил, что это в особенности касается «пятой колонны», которая не поддерживает вторжение в Украину, и «всех ждунов».

«Они должны быть выявлены в обязательном порядке и очень-очень строго наказаны», — сказал Гурулев.

Ранее не исключавший вторую волну мобилизации, предлагавший ударить по монументу «Родина-мать» в Киеве и призывавший к «сталинским репрессиям» ради дисциплины, Гурулев утверждал, что Россию наводнили иностранные шпионы, которые, по его словам, различных регионах страны, включая Москву и Крым.