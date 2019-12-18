В Госдепе заявили, что США больше не требуют от Республики Корея $5 млрд на оборону

Вашингтон более не требует от Сеула пятикратного увеличения взносов на совместную оборону — до пяти миллиардов долларов. Об этом в среду заявил главный переговорщик Соединенных Штатов по вопросам распределения расходов на оборону Джеймс Дехарт на встрече с журналистами.

«Сумма [на оборонные расходы] будет отличаться от изначально озвученной, — цитирует агентство Yonhap комментарий Дехарта. — Эта цифра [$5 млрд] не та, которую мы обсуждаем на переговорах». Он также заявил, что «называемые южнокорейскими СМИ суммы не соответствуют содержанию консультаций США и Республики Корея». Кроме этого, представитель Госдепартамента высказался за увеличение срока действия соглашения об оборонных расходах, который на данный момент составляет один год.

На вопрос журналистов о требованиях Вашингтона к Сеулу об оплате военных операций США за пределами Корейского полуострова Дехарт заявил, что считает «уместным обсуждение сторонами данного вопроса, так как он напрямую касается обороны Южной Кореи». В частности, по его мнению, «США и Республике Корея стоит обсудить распределение расходов на переброску контингента, а также оснащение и подготовку военных к боевым операциям на Корейском полуострове».

Состоявшиеся в Сеуле 17-18 декабря переговоры США и Республики Корея о распределении расходов на совместную оборону закончились безрезультатно, после чего стороны приняли решение вернуться к ним в январе будущего года. Срок действия текущего соглашения по распределению военных расходов истекает 31 декабря. По данным южнокорейских СМИ, американская сторона требует от Сеула увеличить взносы до $5 млрд с тем, чтобы Южная Корея покрывала также расходы, связанные с совместными военными учениями и поддержкой семей американских военнослужащих.