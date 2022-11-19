Государственный департамент США призвал Россию закончить войну и вывести свои войска из Украины.

Во время брифинга заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель заявил, что РФ не может одержать победу в этой подлой войне.

«Мы настойчиво призываем Россию вывести ее силы, чтобы положить конец ненужной войне, которую она не может выиграть и не выиграет – независимо от того, насколько подлой и безрассудной является ее тактика», – подчеркнул он.

Патель подчеркнул, что именно РФ ответственна за зверства на оккупированных территориях Украины. По словам представителя Госдепа, в последнем отчете Conflict Observatory подробно описаны многочисленные случаи незаконных задержаний, пыток и исчезновений людей в Херсоне и области, которые совершили российские оккупанты.

«Сегодня мы снова призываем РФ прекратить ее фильтрационные операции, нарушение и пренебрежение правами человека, пренебрежение к международному гуманитарному праву и Уставу ООН», – подытожил Патель. (unian.net)