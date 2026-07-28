Дональд Трамп смотрит на президента России Владимира Путина во все менее выгодном свете, рассказали The Wall Street Journal источники, близкие к американскому лидеру.

По их словам, изначально Трамп полагал, что российская армия победит Украину на поле боя. О скором падении фронта ВСУ Путин неоднократно рассказывал Трампу лично: например, 14 июля, во время телефонной беседы, он утверждал, что ситуация для Киева «критическая», а 9 марта — о «весьма успешном продвижении» российских войск. После встречи с Путиным на Аляске в августе 2025 года Трамп утверждал, что Украина уже проиграла войну, а у Владимира Зеленского — «нет карт».

Трамп, как пишет WSJ, сообщил Путину, что хочет, чтобы война закончилась. Он апеллировал к гигантским потерям на фронте, которые, по западным оценкам, достигли 1,4 миллиона человек для российской армии (включая убитых и раненых) и около 2 миллионов — для обеих армий. Только убитыми, по данным разведки Британии, Путин потерял на фронте 500 тысяч солдат.

Но несмотря на потери и удары украинских беспилотников, которые достигают городов Сибири на расстоянии 3 тысячи км от границы, Путин не изменил стратегической цели по подчинению Украины, полагают американские чиновники. По их словам, впрочем, Трамп по-прежнему оптимистично смотрит на перспективы мирного урегулирования в войне.

Трампа, по словам источников WSJ, впечатлила способность Украины к сопротивлению и дальнобойные удары по российской территории, которые которые затронули десятки НПЗ, а затем — логистические хабы. Трамп также «восхищен» украинской беспилотной промышленностью, которая производит более миллиона дронов в год, и в особенности способностью Киева отражать налеты «Шахедов», с которыми американские войска имеют дело в Иране, подчеркивают собеседники WSJ.

Это, а также кампания европейских лидеров изменили отношение Трампа к Зеленскому, на которого американский президент все больше смотрит как на победителя. Впрочем, как долго продлится этот сдвиг в предпочтениях Трампа, неясно, подчеркивают собеседники WSJ. В прошлом Путину удавалось удавалось успешно продвигать свою точку зрения в разговорах с Трампом и его помощниками, подчеркивают они.

В начале лета Белый дом планировал снова отправить на переговоры в Москву Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Но их визит затягивается, а Кремль продолжает настаивать на том, что «цели СВО будут достигнуты», войска «продвигаются вперед», а на границе с Украиной необходима «буферная зона», в том числе из-за вторжения ВСУ в Курскую область.

Новое предложение Трампа Путину — это воздушное перемирие с Украиной, его президент США планирует обсудить с Зеленским, который накануне прибыл в Вашингтон. В Кремле, впрочем, не видят «ничего конкретного» в новых формулах урегулирования, заявил 27 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На следующий день он добавил, что угроза со стороны «киевского режима» должна быть «предотвращена и уничтожена окончательно». (themoscowtimes.com)