В Госдепе заявили, что президенту Никарагуа необходимо немедленно изменить свою политику

Президент Никарагуа Даниэль Ортега должен немедленно изменить политический курс страны. Такое мнение высказал в распространенном в понедельник письменном заявлении глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены ростом репрессий со стороны правительства президента Даниэля Ортеги в Никарагуа», — сказал дипломат, подвергнув критике закон страны об иностранных агентах и его выполнение. По версии Прайса, действия властей республики в рамках этого закона «душат гражданское общество Никарагуа и еще больше отдаляют страну от свободных и справедливых выборов в ноябре». «Ортега ведет Никарагуа к диктатуре. Это еще больше изолирует его режим от мирового сообщества», — утверждает представитель американского внешнеполитического ведомства.

«Администрация [президента США Джо] Байдена привержена поддержке никарагуанского народа и его требований к демократии. Мы уделяем особое внимание расширению прав и возможностей гражданского общества и улучшению соблюдения прав человека. Мы настоятельно призываем Ортегу немедленно изменить курс», — заключил дипломат.(ТАСС)