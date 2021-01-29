в Госдепе подтвердили планы назначения нового спецпосланника США по Ирану

Представитель Госдепартамента США высокого ранга подтвердил данные о том, что президент Джо Байден в ближайшее время назначит бывшего помощника администрации Барака Обамы Роберта Мэлли на должность нового спецпосланника по Ирану. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

Мэлли ранее был специальным помощником президента, координатором Белого дома по делам Ближнего Востока, Северной Африки и зоны Персидского залива, принимал участие в переговорах в Вене по заключению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Кроме того, он являлся старшим советником Обамы по борьбе с террористической организацией «Исламское государство».

Как проинформировало со ссылкой на источник агентство  Associated Press, Мэлли возглавит команду «проницательных экспертов с различными взглядами». «В послужном списке Мэлли числятся успешные переговоры, ограничивающие иранскую ядерную программу, и госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что тот сможет вновь это сделать», — сказал собеседник.

Как заявил в среду на брифинге госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон ждет от Тегерана возвращения к выполнению обязательств в рамках СВПД, а затем оценит его шаги и решит, стоит ли вновь присоединяться к этому соглашению.(ТАСС)

| 2021-01-29T09:20:18+04:00 29 января 2021, 10:46|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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