Грантовая помощь США в размере $3 млрд поступила в госбюджет Украины. Об этом сообщил в среду украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Сегодня в государственный бюджет через механизм Всемирного банка поступило еще $3 млрд безвозмездной грантовой помощи от Соединенных Штатов. Это первый транш из дополнительных $4,5 млрд прямой бюджетной поддержки», — написал он в своем Telegram-канале.

8 августа Всемирный банк (ВБ) сообщил о выделении Соединенными Штатами дополнительных $4,5 млдр на поддержку бюджета Украины. В банке пояснили, что средства пойдут на покрытие социальных выплат, услуг в сфере здравоохранения и пенсий, помогут исполнению бюджетных обязательств на национальном и региональном уровнях на Украине. Как отмечалось, ВБ мобилизовал почти $13 млрд в качестве экстренного финансирования на поддержку Киева.

В среду президент США Джо Байден объявил о выделении Украине пакета военной помощи на сумму $2,98 млрд. Как подчеркивается в заявлении, это позволит Украине приобрести системы ПВО, артиллерийские системы и боеприпасы, а также системы противодействия беспилотным летательным аппаратам и радары для обеспечения долгосрочной обороны.