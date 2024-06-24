В городе Фрязино Московской области вспыхнул пожар в здании, ранее принадлежавшем НИИ «Платан». МЧС России сообщило в понедельник, 24 июня, что огонь охватил четыре этажа — с 5-го по 8-й, в помещениях, по предварительным данным ведомства, заблокированы 9 человек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пишет, что при пожаре погибли два человека. По данным канала «112», оба они спрыгнули с верхних этажей восьмиэтажного здания. Mash передает, что еще семеро задохнулись угарным газом или сгорели.

На публикуемых в соцсетях фотографиях и видео видно, что из окон здания валит черный дым, сотрудники института высовываются из разбитых окон, зовут на помощь, машут руками. МЧС сообщило, что спасателям удалось эвакуировать одного человека.

Агентство ТАСС передает со ссылкой на оперативные службы, что в горящем здании произошел взрыв. «Причиной взрыва в горящем здании в подмосковном Фрязине стал газовый баллон», — уточнил собеседник агентства.

Как пишет Telegram-канал «Сирена», внутри здания произошло обрушение конструкции, от него отлетают горящие куски обшивки. На месте работают более 100 специалистов и 40 единиц техники, для помощи в тушении направлен вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.

Пожару присвоена третья степень сложности.