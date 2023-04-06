В городах со смешанным арабо-еврейским населением Израиля начались массовые беспорядки, сообщает газета Jerusalem Post.

По данным издания, наиболее масштабные беспорядки отмечены в городе Умм-эль-Фахм, где большинство населения представляет израильские арабы-мусульмане — более чем десятки молодых людей жгут покрышки и бросают в полицейских камни. Как минимум двое человек задержаны.

Также беспорядки отмечаются в Иерусалиме, Сахнине, а кроме того — в районе Яффо в Тель-Авиве, в месте компактного проживания израильских арабов.

Обострение обстановки в Израиле началось на фоне эскалации напряженности в южных районах страны, поблизости от сектора Газа.