В городах и районах с жестким карантином выдадут единовременную выплату

Кабинет министров Азербайджана принял решение о выдаче единовременной выплаты в размере 190 манатов по городам Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронскому, Евлахскому, Джалилабадскому, Масаллинскому районам.

Как сообщает Report, в решение говорится:

Согласно «Условиям и порядку предоставления единовременной выплаты лицам, зарегистрированным в качестве безработных в связи с применением специального карантинного режима в период пандемии коронавируса (COVID-19)», утвержденному постановлением Кабинета министров от 7 апреля 2020 года № 127, в соответствии с соответствующими правилами и после проведения повторной проверки выплату в размере 190 манатов осуществят лицам, ранее получившим единовременную выплату по городам Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Абшеронскому, Евлахскому, Джалилабадскому, Масаллинскому районам.