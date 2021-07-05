Эксперты антивирусного программного обеспечения Dr.Web выявили несколько опасных программ для смартфонов, доступных для скачивания в Google Play.

Речь идет о приложениях как Processing Photo, Rubbish Cleaner, PIP Photo, Horoscope Daily, Inwell Fitness, App Lock. В них был обнаружен вредоносный код, который позволяет злоумышленникам получить доступ к логинам и паролям учетной записи в Facebook.

Чтобы получить доступ ко всем функциям в программах и отключить рекламу пользователям предлагалось войти через учетную запись Facebook.

По данным экспертов, приложения были установлены на смартфоны более 5,8 млн раз. В настоящее время некоторые из хакерских программ были удалены из Google Play.

Скачавшим данные приложения специалисты рекомендуют незамедлительно сменить пароль в Facebook.(РИА Новости)