Движение поездов по самой длинной и дорогостоящей в Гонконге ветке метро протяженностью 56 км открылось в воскресенье.

Об этом объявила корпорация MTR — оператор железнодорожного транспорта в этом специальном административном районе Китая, передает ТАСС.

Речь идет о ветке Tuen Ma, которая была образована путем соединения двух действующих линий в западной и восточной частях Новых территорий Гонконга (материковая часть города).

Строительство 11-километрового связующего участка, включающего семь станций, неоднократно задерживалось и в итоге обошлось в 90,7 млрд гонконгских долларов ($11,7 млрд). Таким образом, стоимость прокладки каждого километра достигла $1 млрд, что стало самым дорогостоящим железнодорожным проектом в истории города.

На месте строительства одной из новых станций в апреле 2014 года были обнаружены археологические раскопки периода династии Сун (960-1279), что повлекло задержку проекта на год.

С введением в эксплуатацию этого участка была образована самая длинная в городе ветка общей протяженностью 56 км. Она включает 27 станций. В субботу инспекционную поездку по новой линии совершила глава гонконгской администрации Кэрри Лам.