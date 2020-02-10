В Гонконге число заразившихся коронавирусом возросло до 36

В Гонконге выявили десять новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, сообщает ТАСС со ссылкой на местные органы здравоохранения.

На данный момент общее число заболевших возросло до 36 человек.

Выяснилось, что девять заболевших людей были из одной семьи, который в конце января ходили на совместный ужин.

Власти Гонконга временно закрыли контрольно-пропускные пункты на границе с континентальным Китаем, а также туристические, культурные и спортивные объекты.

На данный момент заражены коронавирусом 37,5 тыс. человек. Умерли — 814 человек, а выздоровели почти 3 тыс. человек. (gazeta.ru)

| 2020-02-10T00:40:55+00:00 10 февраля 2020, 07:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss