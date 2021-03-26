В Германии заявили, что третья волна коронавируса будет еще серьезнее, чем две предыдущие

Глава Института имени Роберта Коха Лотар Вилер считает, что пандемию удастся взять под контроль до конца 2021 года. При этом он указал на растущие объемы поставок вакцин. Выступая в пятницу, 26 марта, на пресс-конференции в Берлине, Вилер указал на растущие объемы поставок вакцин от коронавируса SARS-CoV-2.

Одновременно Вилер предупредил, что третья волна коронавируса будет еще серьезнее, чем две предыдущие. «Нас ожидают очень тяжелые недели», — отметил он. По его словам, показатели инфицированных будут расти, а от британской мутации B.1.1.7 пострадают прежде всего работающие жители страны, а также дети и подростки. В настоящее время заражения происходят, главным образом, дома, а также в детских садах, школах и на рабочих местах, отметил далее Вилер и предупредил, что Германия находится только в начале третьей волны.

В соответствии с этим глава RKI призвал жителей страны оставаться дома во время пасхальных праздников, приходящихся в этом году на начало апреля, и провести их в узком кругу, сократив до минимума встречи с другими людьми. «Поездки и контакты являются движущей силой этой пандемии», — заявил он. По словам эксперта, в ближайшее время возможен еще более резкий рост показателей новых инфицированных. «Ясно, что они могут увеличиться и до 100 тысяч в день», — уверен он. (DW)