В Германии раскритиковали решение Турции выйти из Стамбульской конвенции

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас подверг турецкие власти резкой критике за решение Анкары выйти из Конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, известной также как Стамбульская конвенция. Соответствующее заявление глава МИД ФРГ сделал в понедельник, 22 марта, в Брюсселе перед консультациями Совета ЕС на уровне глав МИД.

По мнению Маса, выход из Конвенции, а также запрос турецкой прокуратуры о роспуске прокурдской Партии демократии народов посылают «абсолютно неправильные сигналы».

В то же время в конфликте с Грецией относительно месторождения газа в Восточном Средиземноморье, по словам Маса, напротив, наметилось движение в сторону урегулирования. В этой связи в отношениях с Турцией, по образному выражению министра, проскальзывают то «свет, то тени». Необходимо поддерживать диалог, чтобы иметь возможность обсуждать также и острые вопросы, указал глава МИД ФРГ.

Ранее, 20 марта, в официальном издании Resmi Gazete был опубликован указ Эрдогана с объявлением о выходе из Стамбульской конвенции. Анкара высказала мнение, что соглашение использовалось для «нормализации гомосексуализма». (DW)