Несколько полицейских получили в пятницу, 2 сентября, ранения в результате стычек с участниками демонстрации «борцов за мир» в немецком Касселе. Атмосферу перед зданием производящего оружие концерна Krauss-Maffei-Wegmann, возле которого собрались несколько сотен протестующих, в правоохранительных органах охарактеризовали как «агрессивную». Сотрудники полиции применили газовые баллончики и резиновые дубинки, был задействован полицейский вертолет.

Около 200 демонстрантов протестовали с плакатами против оружейной промышленности, еще порядка 40 сидели на улице, перекрывая движение в сторону центра города. Некоторые участники акции пытались перелезть через ворота предприятия и прорваться через полицейское оцепление.

Протестующие забросали сотрудников полиции частями заграждения стройплощадки. Один из активистов сорвал с головы полицейского шлем и бросил его через ворота. Два человека были задержаны, им предъявлены обвинения в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов и нарушении запрета закрывать лицо.

Инициатор мероприятия, объединение «Разоружить Rheinmetall» выступает против экспорта вооружений немецкими производителями, в том числе Rheinmetall и Krauss-Maffei-Wegmann, в частности в связи с войной в Украине. Начавшаяся накануне вечером акция протеста в Касселе запланирована на несколько дней, она продлится до воскресенья, 4 сентября. (DW)