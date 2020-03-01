В Германии призвали усилить давление на Москву и Дамаск

Ведущие политики германского Христианско-демократического союза (ХДС) призвали усилить давление на президента Сирии Башара Асада и Россию с целью поиска политического урегулирования ситуации в Идлибе после того, как президент Турции Тайип Эрдоган заявил об открытии границ для беженцев. Об этом пишет в воскресенье газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«ЕС и США должны сейчас вместе повысить давление на Асада и Путина, чтобы открыть путь для политических переговоров об окончании ужасной войны в Сирии», — заявила изданию министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Председатель комитета по внешним делам в Бундестаге, кандидат на пост главы ХДС Норберт Реттген считает, что Запад должен продумать вопрос введения дополнительных санкций против России из-за ситуации в Сирии. Москва «до сих пор не заплатила цену за свою завоевательную войну на стороне Асада», — утверждает он. В этой связи, по мнению Реттгена, у российского президента Владимира Путина «нет повода реагировать на какие бы то ни было призывы европейских министров иностранных дел». «Мы должны ясно дать понять, что готовы жестко играть как дипломатически, так и в экономическом плане», — отметил политик, высказав мнение, что инициаторами такой жесткой линии могли бы выступить совместно Германия и Франция. (ТАСС)