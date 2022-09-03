Премьер-министр Баварии Маркус Зедер предупредил, что из-за энергетического кризиса в Германии может произойти падение уровня жизни целых слоев населения и волна банкротств для среднего класса. Об этом он сообщил в интервью газете Bild.

Политик указал на то, что ни одна из поездок канцлера ФРГ Олафа Шольца и главы министерства экономики Роберта Хабека, направленных на поиски альтернативы топлива из России, не увенчалась успехом. При этом он указал на то, что в стране нет «эффективного пакета мер по облегчению бремени» граждан.

Зедер также отметил, что ему непонятно, на чем основываются заявления Шольца о хорошей подготовке Берлина к зиме. «Не хватает газа и энергии. Если уровень заполненности газохранилищ как раз на юге страны значительно не удастся повысить, то на зиму не хватит [газа]», — добавил он (lenta.ru)