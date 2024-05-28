Министр обороны Германии Борис Писториус представил свой план новой системы военной службы в стране.

На заседании президиума Социал-демократической партии (СДПГ) Писториус предложил оставить добровольную военную службу, расширив ее возможности. При этом, по проекту Писториуса, необходимо будет создавать стимулы для привлечения молодых людей в Бундесвер, пишет Spiegel. По информации издания, выражения «военная обязанность» на заседании СДПГ даже не прозвучало, а в докладе Писториуса возвращение к обязательной военной службе не играло никакой роли.

Среди стимулов глава военного ведомства предлагает государственную оплату курсов для получения водительского удостоверения, облегчение доступа к популярным специальностям в университетах, скидки на стипендиальные кредиты и языковые курсы. Новая добровольная военная служба должна будет продолжаться год.

Члены президиума согласились с проектом. По словам генерального секретаря СДПГ Кевина Кюнерта, подобные идеи помогут решить персональные проблемы Бундесвера, в котором недостает около 20 тысяч военнослужащих. В настоящее время в армии ФРГ служит около 182 тысячи солдат. Планируется к 2031 довести их количество до 203 тысяч.

Эксперты министерства обороны при этом сомневаются, что благодаря новой системе привлечения новобранцев удастся набрать достаточно желающих проходить военную службу. Вместе с тем в Минобороны уже были разработаны планы возвращения к обязательной службе для мужчин. Содержалось даже предложение ввести её и для женщин.

Однако для такого проекта Писториусу необходимо было бы заручиться большинством голосов в правящей коалиции. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц однозначно исключил возвращение к принудительной военной службе в этот избирательный период.

Проект новой системы военной службы Писториус, как ожидается, представит законодателям в июне, после выборов в Европарламент. Во время избирательной кампании президиум СДПГ предпочитает не поднимать эту тему.

Дискуссия об обязательной военной службе ведется в Германии уже примерно год. За неё выступают прежде всего оппозиционные политики блока ХДС/ХСС. В интервью газете Tagesspiegel бывший министр иностранных дел ФРГ, политик от партии «Союз 90-х/Зеленые2 Йошка Фишер высказал уверенность, что ввиду обстановки в мире в Германии необходимо будет ввести обязательную службу в армии, причем и для мужчин, и для женщин. (svoboda.org)