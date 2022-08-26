Германия «решительно осуждает» российский ракетный удар по пассажирскому поезду и жилым домам в украинском поселке Чаплино в День независимости Украины 24 августа. Об этом в пятницу, 26 августа, заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Мы потрясены большим числом жертв среди мирного населения, среди которых несколько детей. Десятки людей ранены, в том числе — тяжело. Мы скорбим со всеми теми, кто потерял членов семьи или друзей», — подчеркнул он.

Берлин настоятельно призывает Россию «прекратить любые удары по гражданским целям и соблюдать международное право», указал Хебештрайт. «Мы поддерживаем стремление провести расследование военных преступлений — на уровне национальных и международных следственных органов. Виновные должны быть привлечены к ответственности», — добавил представитель правительства ФРГ.

Как сообщил 25 августа заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, число жертв обстрела железнодорожной станции и жилого сектора в поселке Чаплино Днепропетровской области российскими войсками составило 25, двое погибших — дети.

По словам Тимошенко, 11-летний мальчик погиб под завалами дома, а 6-летний ребенок — в автомобиле, загоревшемся рядом со станцией. В общей сложности от обстрела пострадал 31 человек, добавил он.

Среди тех, кто получил телесные повреждения, — 10 мирных жителей, в том числе двое детей, сообщила Генпрокуратура Украины.

Минобороны РФ признало, что российские войска нанесли удар ракетой «Искандер» по железнодорожной станции в Чаплино. В ведомстве утверждали, что «в результате прямого попадания по воинскому эшелону» были убиты «свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ» и уничтожены «10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе».