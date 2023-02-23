В ходе возможных пророссийских демонстраций, приуроченных к первой годовщине вторжения РФ в Украину, немецкая полиция будет последовательно пресекать использование российского пропагандистского символа «Z», запрещенного в Германии как знак поддержки российской военной агрессии. Об этом заявил председатель профсоюза полиции ФРГ (GdP) Йохен Копельке в интервью изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland, опубликованному в четверг, 23 февраля.

«В годовщину российского вторжения полиция готовится к митингам и автопробегам на улицах по всей стране», — указал он. При этом в целом, по словам Копельке, ожидается больше участников на массовых мероприятиях в поддержку Украины, чем на пророссийских демонстрациях. Полиция не исключает возможных столкновений между сторонниками действий РФ и выражающими солидарность с Украиной. «Встреча двух сторон, безусловно, будет очень эмоциональной», — отметил глава GdP. В этой ситуации полиция обязана выполнять свою задачу по защите свободы собраний, добавил он.

Лидер профсоюза также указал, что особое внимание полиция будет уделять охране общежитий и других заведений, где проживают беженцы из Украины. Там возможны провокации участников пророссийских демонстраций, пояснил он.

После начала российского вторжения в Украину буква Z наряду с буквой V фактически стала официальной символикой этой войны. Сначала эти буквы были замечены на российской военной технике, а затем власти и официальная пропаганда стали использовать данные символы для демонстрации поддержки российской армии и ее действий в Украине. Ряд федеральных земель Германии ввели уголовную ответственность за публичную демонстрацию знака Z. (DW)