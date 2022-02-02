Совместная ядерная миссия стран НАТО сохранится до тех пор, пока у России есть соответствующее оружие, заявила на брифинге в Берлине глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

«Россия призывает прекратить Nuclear sharing (стратегия совместного использования ядерного арсенала НАТО государствами-членами — ред.) на Западе, чтобы его не было. Она (стратегия — ред.) сохранится до тех пор, пока в России есть соответствующее вооружение», — сказала Штрак-Циммерман, отвечая на вопрос РИА Новости о том, должна ли Россия получить гарантии безопасности со стороны НАТО.