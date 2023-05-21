Управление государственной безопасности полиции Берлина начало расследование возможного отравления участников российской оппозиционной конференции в апреле. Об этом представитель полиции сообщил в ответ на журналистский запрос. Ранее о симптомах отправления двух россиян, участвовавших в конференции в Германии, писало российское издание «Агентство».

Встреча представителей российской оппозиции состоялась в конце апреля в Берлине. Как писало агентство, недомогание возникло у двух участниц мероприятия. Одна из них — глава фонда «Свободная Россия» Наталия Арно. Другая — недавно уехавшая из России журналистка, имя которой издание не раскрыло.

Из материала «Агентства» следует, что обе участницы почувствовали недомогание ещё до конференции. Арно обратилась в больницу в США, где сейчас живёт, неназванная журналистка — в крупнейшую берлинскую клинику «Шарите». Там, в частности, в разное время лечили поступивших с симптомами отравления российского оппозиционера Алексея Навального и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. (svoboda.org)