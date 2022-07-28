На западе Германии обнаружили фрагмент древней металлической маски. Об этом сообщает N+1.
Ханс Петер Шлеттер и его коллеги вели археологические раскопки в окрестностях города Крефельд, (Северный Рейн-Вестфалия). В ходе них они обнаружили тысячи предметов, относящихся ко временам Батавского восстания — антиримского мятежа 69-70 годов. Археологам удалось найти сильно поржавевшую металлическую пластину неизвестного назначения.
Чтобы выяснить назначение предмета, реставраторы на шесть месяцев поместили металл в едкую щелочь и сделали рентгеновские фотографии. Затем предмет обработали пескоструйной машиной, в результате чего металл очистился. Находка оказалась фрагментом маски для лица, прикреплявшейся к железному шлему. Такие изделия носили батавские всадники I века нашей эры. Археологии ранее уже встречали около 15 подобных предметов, в основном, их находили на территории Нидерландов. По мнению ученых, серебристая маска обладала защитной функций, но главной ее задачей было оказывать психологический эффект на противника.