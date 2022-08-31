В Германии обнаружили захоронение женщины с необычным погребальным инвентарем. Об этом сообщает Управление по охране памятников Баварии.

Могила находится в коммуне Штайнсфельд на территории округа Верхняя Франкония в Баварии. Лежащие в ней останки принадлежат женщине, жившей в период раннего средневековья в районе 600 года нашей эры. Ей было около 40-50 лет, на ее шее висели разноцветные стеклянные бусы. Кроме того, на ее поясе археологи нашли две броши, одна из которых была с альмандином, пряслице, а также большую бусину, изготовленную в технике миллефиори.

Внимание археологов привлек металлический складной стул, также расположенный в могиле. Это очень необычный предмет для любых захоронений. В средние века он считался предметом роскоши, и потому, вероятнее всего, служил подношением, отмечающим высокий статус покойной.