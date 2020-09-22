В Германии не могут возбудить уголовное дело из-за отравления Навального

Хотя в Германии собрано достаточно улик, подтверждающих отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального, при существующих обстоятельствах немецкие правоохранительные органы не могут возбудить уголовное дело по этому факту. Как указала газета Süddeutsche Zeitung, преступление было совершено не на территории ФРГ, что кардинально отличает его от покушения на двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь, отравленных на территории Великобритании.

По данным издания, в федеральном министерстве юстиции ФРГ полагают, что расследование стало бы возможным, если бы Навальный умер в немецкой клинике или его состояние резко ухудшилось. В этом случае последний акт преступления произошел бы территории Германии, что дало был формальный повод для возбуждения дела. (DW)