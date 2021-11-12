Представители вероятной будущей правящей коалиции ФРГ, состоящей из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии «Союз-90/»Зеленые» и либеральной Свободной демократической партии (СвДП), достигли соглашения о возможности применения Бундесвером (Вооруженными силами ФРГ) ударных беспилотников, способных нести оружие, для защиты военнослужащих. Об этом в пятницу сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

Тем не менее, как поясняет издание, окончательное решение по данному вопросу еще не принято, поскольку коалиционные переговоры между социал-демократами, «зелеными» и либералами о формировании нового правительства Германии по-прежнему продолжаются. Отмечается, что в настоящее время на вооружении Бундесвера находятся БПЛА различных классов, однако все они используются исключительно в целях разведки и не могут быть оснащены оружием.

Дискуссии о целесообразности принятия на вооружение ударных беспилотников, способных нести оружие, ведутся в Германии уже давно. Противники этой идеи утверждают, что их применение противоречит этическим нормам и что для поддержки с воздуха должен использоваться лишь пилотируемый самолет. (ТАСС)