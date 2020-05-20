В Германии Covid-19 заразились свыше 20 тыс. медработников

Более 20 400 медицинских работников в Германии заразились коронавирусом Covid-19 с начала вспышки заболевания в стране, сообщил Институт имени Роберта Коха — федеральный центр по изучению инфекционных заболеваний (Берлин).

Как сообщает Еadaily, по данным института, из общего числа заражённых медицинских работников 61 человек скончался, 19 100 сотрудников медучреждений выздоровели после инфицирования.

По официальным данным, врачи и представители другого медперсонала ФРГ составляют 11% от общего числа заражённых коронавирусной инфекцией в стране.

Более 8 000 жителей ФРГ умерли от Covid-19 по состоянию на вторник.

Бавария, крупнейшая федеральная земля Германии, остаётся наиболее пострадавшей немецкой провинцией: 26% всех случаев заражения Covid-19 в стране и 29% от общего числа смертей приходятся на этот самый благополучный в экономическом плане регион ФРГ.

Согласно последним данным, в Германии подтверждено более 177 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 8 161 пациент с диагнозом Covid-19 скончался.