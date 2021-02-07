В Германии 14 привитых от COVID-19 заразились британским штаммом коронавируса

Не менее 14 постояльцев дома для престарелых на западе ФРГ заразились британским штаммом коронавируса, несмотря на то, что им ранее была сделана уже вторая инъекция вакцины от COVID-19. Это произошло в учреждении, расположенном в коммуне Бельм (федеральная земля Нижняя Саксония), говорится в распространенном в воскресенье заявлении властей района Оснабрюк, передает ТАСС.

«В доме для престарелых в Бельме произошла вспышка заражения британским вариантом коронавируса B.1.1.7. У 14 постояльцев была выявлена мутация, хотя всем проживающим 25 января была сделана вторая прививка», — отмечается в сообщении. Все сотрудники дома для престарелых, их семьи и постояльцы помещены на карантин.

Глава Германского фонда по защите пациентов Ойген Брыш призвал власти ФРГ регулярно наблюдать за ситуацией в домах для престарелых и инвалидов и после того, как их постояльцам были сделаны вторые инъекции вакцины. По его словам, до сих пор нет надежных данных относительно того, какую опасность мутации представляют для пожилых людей.

В то же время в администрации района Оснабрюк, где расположен Бельм, подчеркнули, что пока у инфицированных либо вообще не наблюдается симптомов, либо отмечены слабые проявления заболевания, что может быть следствием сделанных от коронавируса прививок. Им был введен препарат, разработанный консорциумом Pfizer и BioNTech.

Вакцинация против коронавируса началась в ФРГ в конце декабря. В Германии по состоянию на 5 февраля прививку сделали более 3,1 млн человек.