В Генпрокуротуре Украины заявили о возможности начала процедуры экстрадиции Януковича

Киев имеет право начать процедуру экстрадиции экс-президента Украины Виктора Януковича на Украину после того, как в четверг суд оставил в силе решение об аресте экс-главы государства по делу об узурпации власти. Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины в своем канале в Telegram.

«Сейчас сторона обвинения имеет право начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции и обращения в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования», — говорится в сообщении. При этом в ведомстве сообщили о своей победе в апелляционной инстанции при рассмотрении жалобы на арест Януковича.

В офисе генпрокурора уточнили, что в уголовном деле расследуются обстоятельства совершения Януковичем действий, направленных на «незаконное увеличение объема своих властных полномочий как президента Украины».

Ранее в четверг Киевский апелляционный суд отказал защите экс-президента Украины Виктора Януковича в удовлетворении жалобы на решение предыдущей инстанции о содержании его под стражей по делу об узурпации власти.