В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Гейгельского районного отдела полиции, были задержаны лица, устроившие собачьи бои на территории района.

Как сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в результате расследования выяснилось, что состоящие на учете в Кельбаджарском районе Мафтун Гусейнли, Нофел Гусейнов и житель Гейгельского района Самир Набиев незаконно устроили бои принадлежащих им собак.

Указанные лица были задержаны и доставлены в отдел полиции, в отношении них составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях и направлен в суд для рассмотрения. По решению суда задержанные лица арестованы в административном порядке на 10 суток. Расследование по факту продолжается.