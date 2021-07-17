Более 100 тыс. сторонников властей Кубы собрались на манифестацию в центральной части Гаваны, чтобы выразить осуждение беспорядков, произошедших в прошлое воскресенье, и поддержать политический курс руководства республики. Об этом в субботу сообщил МИД Кубы.

«Более 100 тыс. человек собрались рано утром, движимые желанием защитить свою страну как от иностранного вмешательства, так и от волнений, возникших на острове, нацеленных на создание политической нестабильности в стране», — говорится в Twitter ведомства.

Митинг начался около 06:00 по местному времени и длился примерно два часа. В манифестации приняли участие представители профсоюзов, студенческих организаций и трудовых коллективов государственных предприятий. Участники несли изображения лидера Кубинской революции Фиделя Кастро, экс-лидера страны Рауля Кастро, транспаранты с осуждением попыток интервенции, а также флаги республики и революционной организации «Движение 26 июля». Демонстранты выкрикивали лозунги «Долой блокаду», «С тобой куда угодно, Диас-Канель» и «Кто не прыгает, тот янки».

На митинге выступил президент страны Мигель Диас-Канель. Глава государства подчеркнул, что в последние дни тиражируется большое количество недостоверной информации относительно событий, произошедших на Кубе в воскресенье. «Требуем прекратить ложь, бесстыдство и ненависть. У Кубы сильная аллергия на ненависть, и она никогда не будет страной ненависти! — заявил лидер страны. — Мы рождены, чтобы побеждать, а не быть побежденными».(ТАСС)