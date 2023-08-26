Комендантский час введен в Габоне, одновременно в стране заблокирован доступ в интернет — сразу же после закрытия избирательных участков на президентских и парламентских выборах и начала подсчета голосов. Об этом объявил в выступлении по национальному телевидению официальный представитель правительства Родриг Мбумба Бисаву, передает ТАСС.

«Меры приняты с тем, чтобы не допустить насилия, призывов к нему и распространения ложной информации, — приводит его слова агентство AFP. — Комендантский час действует с 19:00 до 06:00 до особого распоряжения».

Накануне были закрыты внешние границы Габона. Министр внутренних дел Ламбер Ноэль Мата сообщил, что в стране есть силы, которые способны подорвать стабильность и мир.

В состоявшихся президентских выборах участвовали 14 кандидатов, среди которых действующий глава государства Али бен Бонго Ондимба. Он добивается переизбрания на третий срок. Его главный политический конкурент — Альбер Ондо Осса, которого поддерживают объединившиеся в электоральную коалицию «Альтернатива-2023» шесть ведущих оппозиционных партий страны.

64-летний Али бен Бонго Ондимба уже дважды побеждал на президентских выборах. Он является сыном второго президента Габона Омара Бонго Ондимба, который находился у власти 41 год. Конституция Габона не предусматривает ограничения числа президентских сроков.

Голосование на президентских выборах проходит в один тур. Победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов.