На следующей неделе в Гааге начнет работу Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA).

Как сообщается на официальном сайте офиса Генерального прокурора, об этом глава ведомства Андрей Костин сказал на 5-м Открытом форуме Slynn Foundation, посвященном проблеме безнаказанности России.

«Надеюсь, что это устранит пробелы в механизмах привлечения к ответственности агрессора. Создание специального международного трибунала является наиболее законным решением и ответом на безнаказанность России», – отметил Костин.

Как напомнили в ОГПУ, решение об открытии ICPA было утверждено в марте во время конференции United for Justice во Львове. Тогда генеральные прокуроры стран-членов совместной следственной группы (JIT) подписали приложение к соглашению о создании JIT относительно начала работы на базе Евроюста Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины.