В Гааге 400 человек задержаны на акции протеста против карантина

Полиция задержала около 400 человек после акции протеста в центре Гааги против мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на нидерландские СМИ.

Как стало известно, в воскресенье, 21 июня, на акцию протеста в центре Гааги вышли несколько тысяч человек вышли. Некоторые из них требовали отменить ряд мер по коронавирусу. Протестующие собрались в парке Маливельт. Сначала протест был мирным, но потом в парке оказались футбольные фанаты. После этого начались столкновения с полицией. При этом большинство демонстрантов разошлось, но некоторые из них остались.

Как сообщает городская полиция в своем Twitter, в настоящее время в парке нет протестующих, а большая часть задержанных уже отпущена на свободу.