В Финляндии рассказали о потоке граждан через границу с Россией

«В 2019 году на финско-российской границе было проведено около 9 500 000 пограничных проверок. Количество пересечений границы увеличилось на 5,5% по сравнению с 2018 годом. Доля российских граждан в общем объеме продолжала расти — с 71% до 73% по сравнению с 2018 годом. Доля финнов продолжала снижаться с 24% до 22%», — сообщают пограничники.(РИА Новости)