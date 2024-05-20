Правительство Финляндии может частично открыть границу с РФ в случае принятия так называемого законопроекта «О выдворении», который позволит отказывать гражданам третьих стран в убежище прямо на границе и депортировать их обратно в Россию.

Об этом премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил в интервью Yle Areena, обнародованном в воскресенье, 19 мая.

«Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу. Когда он будет в нашем арсенале, то, обдумывая и обсуждая, можно было бы попытаться открыть движение через границу», — сказал финский премьер. Орпо допустил открытие сначала одного погранпункта, а затем и других, «если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество».