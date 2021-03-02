В ФБР расценили штурм Конгресса США как акт внутреннего терроризма

Федеральное бюро расследований (ФБР) США рассматривает произошедший 6 января штурм Капитолия как акт внутреннего терроризма, в рамках расследований было арестовано порядка 270 подозреваемых. Об этом, как передает ТАСС, заявил во вторник директор ФБР Кристофер Рей, выступая на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США.

«Мы выявили сотни подозреваемых лиц, начали сотни расследований во всех наших 56 региональных отделениях, кроме одного, и из тех, чья личность была установлена, на сегодняшний день арестованы уже более 270 человек. Более 300, если включить в список наших партнеров [в рамках межведомственных усилий]», — отметил руководитель главного контрразведывательного ведомства США.

«ФБР стремится довести дело до конца», независимо от того, сколько ресурсов оно потребует, добавил он. Директор ФБР подчеркнул, что внутренний терроризм «остается главной проблемой» и «опасной угрозой» для страны. «Как граждане, мы все жертвы штурма 6 января», — считает Рей.