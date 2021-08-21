Евросоюз поддерживает технические контакты с движением «Талибан» (запрещено в РФ), но не ведет политических переговоров, сообщает TACC со ссылкой на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Евросоюз поддерживает оперативные контакты с «Талибаном», так как они необходимы для спасения жизней. Но речь не идет ни о каких политических переговорах или признании», — подчеркнула она.

15 августа боевики без боя вошли в Кабул, в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент страны Ашраф Гани бежал из страны. Объединенные Арабские Эмираты предоставили ему убежище

Талибы заявиляли, что Афганистан не будет демократическим государством, страна будет жить по законам шариата.

Позже представители движения сообщили, что в ближайшие недели будет объявлено о новой форме правления в стране(aif.ru).