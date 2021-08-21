Евросоюз поддерживает технические контакты с движением «Талибан» (запрещено в РФ), но не ведет политических переговоров, сообщает TACC со ссылкой на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
«Евросоюз поддерживает оперативные контакты с «Талибаном», так как они необходимы для спасения жизней. Но речь не идет ни о каких политических переговорах или признании», — подчеркнула она.
15 августа боевики без боя вошли в Кабул, в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент страны Ашраф Гани бежал из страны. Объединенные Арабские Эмираты предоставили ему убежище
Позже представители движения сообщили, что в ближайшие недели будет объявлено о новой форме правления в стране(aif.ru).